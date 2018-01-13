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13.01.2018 18:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Туле нашли стихийную свалку с опасными химикатами

Текст: Татьяна Ткачева (Тула)

Более четырех тонн отходов обнаружили в поселке Новомедвенский Пролетарского района Тулы. Сообщение об этом поступило в экстренные службы днем 13 января.

Фото: Олег Прасолов/РГ
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Ранее местная жительница оставила в соцсети сообщение с фотографиями стихийной свалки. На них видны пластиковые канистры с жидкостью (судя по этикеткам, внутри находился едкий натр и серная кислота) и мешки с твердыми веществами. Рядом с местом, где найдены отходы, протекает река.

- Для уточнения обстановки и координации действий в район обнаружения направлена оперативная группа Тульского пожарно-спасательного гарнизона, химико-радиометрическая лаборатория регионального ГУ МЧС России, представители администрации Тулы и министерства природных ресурсов и экологии области. После проведения необходимых замеров было установлено отсутствие превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе. Угрозы населению нет, - сообщили в управлении МЧС по региону. - Силами администрации планируется вывоз и дальнейшая утилизация продуктов.

Сейчас выясняются собственники участка и отходов. Возбуждено дело об административном правонарушении.

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