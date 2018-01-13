За сутки московские спасатели получили 13 жалоб на запах сероводорода

За прошедшие сутки от жителей Москвы и Подмосковья поступило 13 жалоб на запах сероводорода в воздухе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

По данным министерства, на каждое обращение "было организовано реагирование сил и средств, проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями". "Превышений значений предельно-допустимых концентраций вредных примесей не обнаружено", - отметили в ведомстве.

По информации синоптиков, в Москве и населенных пунктах Московской области прогнозируемые на субботу метеоусловия не приведут к осложнению экологической обстановки.

На посторонний запах жители столичного региона начали жаловаться с 8 декабря прошлого года. Установлено, что его источником является полигон ТБО "Кучино" в Балашихе, где велись работы по дегазации. Уже проведено бурение 55 скважин.