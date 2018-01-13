В Приморье загорелся плавзавод

В Приморском городе Находка пожарные тушат огонь на плавзаводе, который стоит у причала на №5 на улице Судоремонтная, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны 12 января в 20-04 по местному времени. Спустя 9 минут к месту происшествия прибыли первые пожарные расчеты. Как выяснилось, горят каюты на нижней палубе судна. Локализовать пожар спасателям удалось в 23-40. Работа продолжалсь всю ночь, пожарные и сейчас продолжают тушить огонь, но угрозы его распространения нет.

Пресс-служба ведомства поясняет, что тушение пожара, занявшегося 150 квадратных метров, осложняется трудной доступностью очага возгорания.

По предварительным данным пострадал один человек: с ожогами лица мужчина передан врачам скорой медицинской помощи.