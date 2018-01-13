Названа причина отравления около 70 человек в кафе Улан-Удэ

Все отравившиеся в кафе в Улан-Удэ посещали заведение с 8 по 11 января и ели салат "Цезарь", а также другие блюда из курицы, передает "Интерфакс".

Согласно последним данным, из-за употребления пищи ненадлежащего качества пострадали около 70 человек. Ранее сообщалось о 57 заболевших сальмонеллезом.

Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, ввиду зарегестрированной групповой заболеваемости был оперативно проведен осмотр работников кафе, готовых блюд на кухне, сырья, воды, смывов, дезинфицирующих средств.

В результате были обнаружены "грубые нарушения требований санитарного законодательства". Сейчас работа предприятия приостановлена.

Расследование службы продолжается. Пострадавших информируют о порядке возмещения убытков и получения компенсации за моральный вред.