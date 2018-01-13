МЧС предупредило об опасности лавин в горах Северного Кавказа

Сход лавин возможен сегодня в горах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана и Чечни. Об этом сообщает сайт Южного регионального центра МЧС.

Накануне предупреждение о лавиноопасности действовало до вчерашнего вечера в горах Кабардино-Балкарии, Дагестана, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

Сегодня предупреждают о лавиноопасности в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии на высотах от 1000 метров, в горных районах Ингушетии и Чечни - на отметках от полутора тысяч метров, в Дагестане - выше 2000 метров.