В Ленобласти взрыв водонагревателя разрушил стену в жилом доме

В городе Подпорожье Ленинградской области произошел взрыв самодельного водонагревателя, разрушивший межкомнатное перекрытие в одной из квартир.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в 18:38 поступило сообщение о том, что в пятиэтажном жилом доме на проспекте Ленина, в квартире на втором этаже произошел сильный хлопок.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что взорвался самодельный водонагреватель, который разрушил стену между комнатами. К счастью, обошлось без пожара. Угрозы дальнейшего разрушения тоже нет.

О пострадавших ничего не сообщается. Ведется проверка обстоятельств ЧП.