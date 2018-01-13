В Петербурге трое погибли в ДТП при попытке скрыться от полиции

В Петербурге произошло ДТП, в котором три человека погибли и двое получили тяжелые ранения.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении ГИБДД, инспектор дорожной полиции попытался остановить легковой автомобиль, который грубо нарушал правила движения.

Как выяснилось позже, за рулем иномарки находился мужчина 1996 года рождения. Вместо того, чтобы остановиться, он резко увеличил скорость и попытался скрыться от полицейских.

В конце концов водитель не справился с управлением и у дома 89 по Гражданскому проспекту автомобиль врезался в столб.

В результате ДТП погибли три человека: водитель и два пассажира - 1995 и 1996 годов рождения. В тяжелом состоянии госпитализированы еще двое пассажиров 1996 года рождения.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.