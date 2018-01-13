На Керченской переправе скопилось более 400 автомобилей

На Керченской паромной переправе, приостановившей свою работу из-за сильного ветра, скопилось более 400 автомобилей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе "Морской дирекции".

По информации на 12 часов московского времени в порту "Кавказ" доставки на полуостров ожидают 123 легковых автомобиля, 18 автобусов и 120 грузовиков. В порту "Крым" очередь значительно меньше: на накопительной соянке сейчас 30 легковушек, 10 автобусов и 130 грузовых автомобилей.

О прогнозируемом ухудшении погодных условия оператор переправы предупредил еще в начале недели, советуя автомобилистам отложить поездки через переправу. Сегодня ночью паромы из-за сильного ветра прекратили работу. По словам начальника отдела по взаимодействию со СМИ "Морской дирекции", по предварительным прогнозам, переправа может возобновить работу только в воскресенье.