На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и метели

На Кубани до 15 января объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, в Краснодарском крае со второй половины дня 12 января усилился северо-восточный ветер. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю, его порывы будут достигать 12-17 м/с, на участке от Анапы до Джубги - 20-25 м/с.

Днем 13 января ветер усилится, ночью и утром 15 января на Черноморском побережье на участке Анапа - Джубга его скорость может достичь 25-30 м/с, а в районе Новороссийска - 30-34 м/с,

На территории края также ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы до -7...-12 °C, днем 0...-5 °C. 14 и 15 января прогнозируется снег и метель. В северных и восточных районах Кубани возможен пыльный поземок, при метели и пыльном поземке прогнозируется ухудшение видимости местами до 500 метров.

В связи с ухудшением погоды МЧС просит жителей и гостей края просят быть внимательными, соблюдать меры безопасности.