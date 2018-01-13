Севастопольца задержали за стрельбу в многоэтажке

В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали 38-летнего гражданина, решившего пострелять из охотничьего ружья в многоэтажном доме.

Как сообщила пресс-служба УВМД России по Севастополю, инцидент произошел ночью в одной из квартир на седьмом этаже многоэтажки в Гагаринском районе. В присутствии своей пожилой матери и семилетней дочери мужчина открыл стрельбу из ружья.

На место происшествия были вызваны сотрудники МВД и Росгвардии, которые задержали злоумышленника и изъяли у него ружье. К счастью, никто не пострадал. Медицинское освидетельствование показало, что стрелявший находился в наркотическом опьянении.

По этому факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"), которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.