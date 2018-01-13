В Крыму отреагировали на предложение Киева "вернуть" полуостров

Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману следует "провериться" у врачей после предложения "вернуть" Крым вместе с военной техникой, оставшейся на полуострове. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Украинскому премьеру, вероятно, нужно сходить и провериться, нормальный он человек или нет, - цитирует РИА Новости слова Гемпеля. - На сегодняшний день, на мой взгляд, на Украине собрались Гройсман и иже с ним люди, которые должны находиться в психбольнице".

Парламентарий считает, что Киев не может "выстраивать диалог" и не понимает, что "Крым вошел в состав России и назад никогда не вернется". Гемпель подчеркнул, что "это решение самих граждан, которые проживают на территории полуострова".

Ранее Гройсман ответил на предложение президента РФ Владимира Путина вернуть Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма. По словам украинского политика, Киев готов принять не только флот и самолеты, но и сам полуостров "в ближайшее время".