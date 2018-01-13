Волгоградский СК возбудил дело о нападениях на ювелирные салоны

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело после нападения на ювелирный салон в городе Камышине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Преступление произошло еще в июне прошлого года. Трое неизвестных в камуфляже и масках ограбили ювелирный магазин на сумму почти пять миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно разыскали автомобиль, на котором передвигались налетчики. Во время погони за ними был ранен полицейский. В него выстрелил один из бандитов после того, как стражи правопорядка открыли огонь по колесам машины грабителей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 209 УК РФ ("Бандитизм"). Вскоре в Азове задержали одного из подозреваемых.

Следователи установили всех участников преступной группы. Пять человек находятся под стражей. По данным правоохранителей, предполагаемый организатор банды покончил жизнь самоубийством.

Всего подозреваемые совершили 31 разбойное нападение на ювелирные салоны с использованием огнестрельного оружия.