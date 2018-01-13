Волгоградский СК возбудил дело о нападениях на ювелирные салоны

Новости

Четыре очка Малкина помогли "Питтсбургу" одолеть "Детройт" 00:37
Клинцевича рассмешил испугавшийся российской техники украинский генерал 00:23
Эрдоган перебросил военную технику к границе с Сирией 00:02
Гавайцы подверглись панике из-за ложного сообщения о летящей ракете 13.01.2018
ИИХФ признал женский МЧМ в Дмитрове самым успешным из европейских турниров 13.01.2018
Земан и Драгош вышли во второй тур выборов президента Чехии 13.01.2018
В Подольске двое погибли после взрыва гранаты в квартире 13.01.2018
В ЮАР разгромили магазины H&M после скандала с расистской футболкой 13.01.2018
Убийство жителя Калужской области попало на видео 13.01.2018
"Движение вверх" стал самым кассовым российским фильмом в истории 13.01.2018
Космический грузовик Dragon приводнился в Тихом океане 13.01.2018
В Белгороде Старый Новый год встретили варениками 13.01.2018
В Дагестане восстановили подачу электричества для 60 тысяч человек 13.01.2018
В Ленобласти взрыв водонагревателя разрушил стену в жилом доме 13.01.2018
СМИ: Макрон написал эротический роман об отношениях с женой 13.01.2018
Количество пострадавших от отравления в Люберцах возросло до 28 человек 13.01.2018
"Реал" потерпел второе поражение в последних трех матчах Примеры 13.01.2018
В Киеве неизвестные свершили нападение на здание Россотрудничества 13.01.2018
Мужчина получил сильные ожоги в московском метро 13.01.2018
В Крыму заявили о неспособности Украины закрыть полуостров для иностранцев 13.01.2018
В Тюмени СК проверит сведения о высаженной из автобуса девочке 13.01.2018
Эрдоган анонсировал военную операцию против курдов в Сирии 13.01.2018
Стрелковый союз России прокомментировал гибель призера юниорского ЧМ 13.01.2018
СК начал доследственную проверку по факту отравления детей в Люберцах 13.01.2018
Видео: Участница конкурса красоты загорелась на сцене 13.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Верховный суд объяснил, как распределить кредит при разводе
Верховный суд объяснил, как распределить кредит при разводе
<b>МАРТ 2018:</b></br>Выборы президента Российской Федерации
МАРТ 2018:
Выборы президента Российской Федерации
13.01.2018 13:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Волгоградский СК возбудил дело о нападениях на ювелирные салоны

Текст: Алена Ларина (Волгоград)

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело после нападения на ювелирный салон в городе Камышине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Волгоградец предложил полиции взятку за двух нелегалов

Преступление произошло еще в июне прошлого года. Трое неизвестных в камуфляже и масках ограбили ювелирный магазин на сумму почти пять миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно разыскали автомобиль, на котором передвигались налетчики. Во время погони за ними был ранен полицейский. В него выстрелил один из бандитов после того, как стражи правопорядка открыли огонь по колесам машины грабителей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 209 УК РФ ("Бандитизм"). Вскоре в Азове задержали одного из подозреваемых.

Следователи установили всех участников преступной группы. Пять человек находятся под стражей. По данным правоохранителей, предполагаемый организатор банды покончил жизнь самоубийством.

Всего подозреваемые совершили 31 разбойное нападение на ювелирные салоны с использованием огнестрельного оружия.

Главное сегодня

Плачевное состояние кораблей Украины в Севастополе сняли на видео
Земан и Драгош вышли во второй тур выборов президента Чехии
ЛНР: Украинские снайперы открыли огонь по домам мирных жителей
Первый серийный Ил-76МД-М передадут Минобороны РФ до конца января
В Крыму отреагировали на предложение Киева "вернуть" полуостров