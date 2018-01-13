На Урале под завалами рухнувшей котельной нашли двух погибших

Тела двух погибших обнаружены под завалами котельной недействующей шахты "Подозерная" в поселке Бажова в окрестностях города Копейска. Сообщение обнародовала поисково-спасательная служба Челябинской области.

Из-под обрушившихся конструкций сотрудники МЧС достали тела мужчины и женщины. Судя по всему, это охотники за металлом, а плиты перекрытия размером 10 на 10 метров рухнули в результате их действий.

Вчера во второй половине дня, когда первая группа спасателей прибыла на место происшествия, они увидели, что в котельную из припаркованного рядом авто протянуты шланги газорезательного оборудования.

Поздним вечером завалы разбирали с помощью специализированной техники 136 человек - сотрудники пожарно-спасательной части, оперативной группы областного управления МЧС, Уральского учебного спасательного центра МЧС, кинологи поисково-спасательной службы.

В администрации города подтвердили, что здание не охранялось. Здесь выясняют, в чьей оно было собственности и почему осталось бесхозным.