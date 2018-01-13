В Югре шесть человек госпитализированы после ДТП с участием двух легковых автомобилей. Среди пострадавших ребенок.

Автомобили столкнулись на дороге, связывающей Сургут с поселком Федоровский.

По предварительным данным УГИБДД автономного округа, виновником аварии стал водитель ВАЗ 2110: он, выехав на встречную полосу с целью обгона, не избежал столкновения с Nissan.

От сильнейшего удара отечественное авто искорежило. В какой машине был ребенок, автоинспекция не сообщает, но известно, что он находился в детском кресле.