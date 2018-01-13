"Мы относимся ко всему этому философски. Видим в этом очередную попытку повлиять на нашу внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов", - сообщил ТАСС дипломат. При этом Рябков напомнил, что в случае принятия американцами новых антироссийских персональных санкций Москва будет искать наиболее эффективные формы реагирования на эти рестрикции без ущерба своим интересам.

"Стоит отдельно вопрос о зеркальном, о симметричном или любом другом ответе. Решение на этот счет будет принимать президент РФ в должное время. Употребляя американскую же лексику, хочу сказать, что все опции остаются у нас на столе", - заявил замглавы МИД.

"Будем искать наиболее эффективные формы реагирования на все происходящее без ущерба для собственных интересов и не перекрывая перспективу постепенной нормализации отношений с США", - подчеркнул Сергей Рябков.

Напомним, в четверг министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон активно работает над введением новых санкций против России. Объявить их планируется в ближайшее время. Речь идет о санкциях, которые Белый дом должен ввести в соответствии с "Законом о противодействии противникам Америки",подписанным в начале августа 2017 года президентом Дональдом Трампом. В документе предусматривается усиление односторонних рестрикций США в отношении РФ, Ирана и КНДР.