Россияне накопили ипотечных кредитов на пять триллионов рублей

Ипотечный портфель российских банков к 1 декабря прошлого года впервые превысил пять триллионов рублей, из которых займы на 1,7 триллиона рублей (или 935 тысяч кредитов) были оформлены в январе-ноябре 2017-го. Об этом сообщил Банк России.

"Под влиянием улучшения ценовых условий на ипотечном рынке в ноябре 2017 года кредитные организации продолжили наращивать объемы рублевого ипотечного кредитования. Банки профинансировали более 122 тысяч сделок по покупке жилья на сумму 232,6 миллиарда рублей, что существенно превысило аналогичные показатели ноября 2016 года - на 56 и 70 процентов соответственно", - говорится в сообщении ЦБ.

По наблюдениям регулятора, популярность ипотеки в иностранной валюте падает. Так, например, в ноябре банки не оформили ни одного кредита в долларах, евро или другой инвалюте. С начала года таковых всего десять единиц, а в структуре ипотечного портфеля банков - 0,03 процента.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний срок ипотечного кредита в России в третьем квартале прошлого года составлял 14,9 года, причем срок выплаты сильно меняется в зависимости от возрастной группы. Например, дольше всего отдавать долг по ипотеке будут те, кто взял его в возрасте до 29 лет (16 лет), а меньше всего времени на это уйдет у граждан предпенсионного или пенсионного возраста - от 60 до 65 лет (8,1 года).

По данным ЦБ, средний размер ипотечного кредита в России в первой половине прошлого года составил 1,83 миллиона рублей, при этом в столице он более чем в два раза больше (4,01 миллиона рублей). Задолженность по рублевой ипотеке за год выросла на 12,8 процента - до 4,6 триллиона рублей, просрочка выросла на 14,2 процента - до 52,3 миллирда рублей.