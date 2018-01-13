Дональд Трамп за год с небольшим нахождения на посту главы Белого дома неоднократно позволял себе оскорбительные жесты и высказывания в отношении как "проблемных" для Америки стран, так и для ее союзников. Учил власти Франции и Великобритании, как им бороться с террористами, высмеивал Меркель за ее "мягкое" отношение к беженцам, не подав руки канцлеру во время пресс-конференции в Вашингтоне. Позволял себе уничижительные эпитеты в адрес руководства Ирана и особенно Северной Кореи. Бросал трубку во время телефонного разговора с премьером Австралии, едва войдя в Белый дом. Путал названия стран. Но теперь он умудрился поссориться с целым континентом. Черным. В лице Африканского Союза в пятницу вечером потребовавшего от него публичных извинений. Мир негодует, а политики в США снова заговорили об импичменте президенту.

Высказывание главы Белого дома Дональда Трампа о "выгребных ямах, откуда в Америку приезжают мигранты", спровоцировало волну негодования как в афроамериканской общине США, так и в мире. "Трамп показал, дескать, я жесткий, принимайте меня таким, какой я есть. Однако то, что он показал на самом деле... является запугиванием слабых", - справедливо констатирует аналитик одного из американских телеканалов.

По данным местных СМИ, представители афроамериканской общины в крупных городах США, включая Нью-Йорк, призвали граждан выйти на акции протеста, которые, как неоднократно происходило в последнее время, грозят принять массовый и стихийный характер.

Жесткость или оскорбление?

Информация о "высказываниях на грани фола", которые позволил Трамп в отношении мигрантов на совещании в Белом доме, состоявшемся во вторник, впервые появилась 11 января в газете The Washington Post, по обыкновению сославшейся на "осведомленные источники". Сообщалось, что данные заявления американский президент озвучил во время встречи с влиятельными законодателями, во время которой обсуждал один из самых своих спорных и скандальных проектов еще со времен предвыборной кампании - иммиграционную реформу.

Глава Белого дома еще в четверг дал понять, что не говорил таких "оскорбительных слов". А уже в пятницу ни вице-президент США Майк Пенс, ни Белый дом, отмечает издание Politico, не ответили на неоднократные просьбы масс-медиа о представлении комментариев по данному вопросу.

Тем временем, несмотря на первоначальное отрицание этих слов самим Трампом и молчание его окружения, президент США столкнулся с нарастающей лавиной упреков и жесткой критикой со всех сторон: демократов, его оппонентов из стана республиканцев, а также африканских и мировых лидеров.

Дальше - больше. Масла в огонь подлили откровения конгрессменов, которые присутствовали на встрече. "В ходе выступления он (Трамп) сказал вещи, которые были преисполнены ненавистью, были омерзительными и расистскими, - не стеснялся в выражениях в пятницу утром сенатор-демократ Дик Дурбин. - Я не использую эти слова. Я понимаю, насколько они сильны. Но я не могу поверить, что когда-то в истории Белого дома, в этом овальном кабинете, любой президент говорил бы слова, подобные тем, что я лично слышал вчера из уст нашего президента". Более того, Дурбин, присутствовавший на встрече, сказал, что Дональд Трамп несколько раз использовал "оскорбительное выражение".

В подобном тоне высказался влиятельный однопартиец Трампа. "Слова, используемые президентом, о которых мне непосредственно сообщили те, кто присутствовал на встрече, были отвратительными и оскорбительными", - отметил республиканский сенатор Джефф Флэйк, консервативный противник Дональда Трампа.

Большинство американских политиков, мягко говоря, находились в недоумении от слов главы Белого дома. "Я так не думаю и не согласен с такими высказываниями, - отметил в свою очередь губернатор-республиканец из Флориды Рик Скотт. - Я представляю Флориду, и мы являемся удивительным плавильным котлом, где говорят на более чем 250-ти языках. Я работаю каждый день, чтобы сделать наш штат самым гостеприимным для всех - гаитян, кубинцев, венесуэльцев и других людей со всего мира. Я невероятно горжусь нашим разнообразием".

Противники Трампа словно ждали повода для атаки на главу Белого дома. Так, бывший вице-президент США, демократ Джо Байден сказал: "Это не то, как должен говорить и вести себя президент. Но, прежде всего, это не так, как должен думать президент".

На слова Трампа отреагировал и Верховный комиссар ООН по делам беженцев, выразив сожаление по поводу "шокирующих и позорных" замечаний главы Белого дома.

Белый дом пребывал в смятении

На фоне молчания президента Белый дом, в конечном счете, ограничился пространным заявлением о том, что "президент будет всегда выступать за американский народ". А в пятницу и, как обычно бывает у него по утрам, через Twitter высказался и сам американский лидер. "Слова, которые я использовал на заседании, были жесткими, но это не тот язык, который я использовал", - витиевато, в своем стиле, ответил американский президент, еще больше раззадорив оппонентов и запутав комментаторов.

Глава Белого дома действительно попал в неловкую ситуацию. С одной стороны, он в очередной раз подкинул дров в костер неспокойной межрасовой обстановки в стране. Тем более с учетом его крайне непростых отношений с афроамериканским электоратом, который нынешнего главу Белого дома, мягко говоря, не жалует. С другой - оскорбил чернокожих и латиноамериканцев из других стран (если верить утечке, на совещании Дональд Трамп говорил о Гаити и Сальвадоре).

Вдобавок, отмечают некоторые эксперты, трудно представить большей глупости, чем делать подобные заявления накануне празднуемого в понедельник Национального дня памяти убиенного чернокожего кумира Америки Мартина Лютера Кинга.

В пятницу, отмечает AFP, Трамп обратился с пространным заявлением по поводу этой даты. Он рассуждал о "мечте о равенстве, свободе, справедливости и мире" чернокожего активиста в области гражданских прав. Приветствуя человека, который, по его словам, "изменил ход истории", глава Белого дома попросту проигнорировал вопросы, которые были заданы ему после его выступления. Естественно, на предмет его "вульгарных слов".

Трампа ждут сюрпризы на Капитолии

День памяти Мартина Лютера Кинга пройдет, но уже во второй половине января и начале феврале серьезные проблемы, с большой долей вероятности, ожидают хозяина Овального кабинета на Капитолии. Многие аналитики прогнозируют ему если не фиаско (все-таки обе палаты конгресса пока контролируют республиканцы), то большие проблемы в вопросе продвижения своей иммиграционной реформы. И уж тем более в получении одобрения конгрессменов вопроса о финансировании стены на границе с Мексикой. А это, между прочим, - один из столпов его крайне чувствительного иммиграционного проекта.

К неудовольствию как нацменьшинств, так и зарабатывающих очки на этом электоральном поле демократов, Трамп отменил программу DACA - о ней, судя по информации источников, в основном и шла речь на том самом заседании 9 января. Эта программа позволила 690 тысячам несовершеннолетних иностранцев без вида на жительство работать и учиться в Штатах на законных основаниях. Трамп дал время конгрессу до марта для того, чтобы найти приемлемое решение по вопросу судьбы этих незаконных иммигрантов, известных как "Мечтатели". При этом вызвал раздражение законодателей тем, что увязал решение этой проблемы с тем самым проектом финансирования стены на границе с Мексикой, которому до сих пор категорически противостояли демократы. И вряд ли будут настроены иначе сейчас.

Африка разозлилась

Наконец, одним махом, Дональд Трамп, как справедливо выразились многие африканские деятели, разрушил доброе отношение к "справедливой Америке" на Черном континенте. В пятницу он попытался представить другую версию того, что сказал о Гаити. Он заявил, что "никогда не говорил ничего оскорбительного для Гаити", уверяя, что у него "замечательные отношения с гаитянами".

Впрочем, эти оправдания, образно говоря, уже никто не слышал. Как в соседнем Гаити, так и в далекой Африке. Правительство Гаити постаралось быть дипломатичным и отметило в своем заявлении, что "эти оскорбительные и предосудительные заявления ни в коей мере не отражают достоинство мудрости, сдержанность и проницательность, которые должны отражаться любым высоким политическим авторитетом".

Отреагировали на слова Трампа и в африканских странах. "Власти Ботсваны задаются вопросом, почему президент Трамп должен использовать это уничижительное слово, когда речь идет о странах, с которыми у США в течение стольких лет были сердечные и взаимовыгодные двусторонние отношения", - заявил в свою очередь представитель правительства этой африканской страны.

"Учитывая историческую реальность того, сколько африканцев прибыло в Соединенные Штаты в качестве рабов, это заявление нарушает все принятые нормы поведения и практики", - сообщила The Associated Press пресс-секретарь Африканского союза Эбба Калондо.

Но, пожалуй, наиболее любопытным было еще одно высказывание, появившееся на лентах новостей и цитируемое во многих масс-медиа. "Ненависть [Трампа] к корням Обамы теперь распространяется на весь континент", - заключил Ммуси Майман, глава оппозиционной партии ЮАР.

Эти высказывания говорят о том, как сильно разозлился "черный мир", едва ли не впервые в условиях "однополярной модели" позволив себе такие жесткие высказывания в адрес главы Белого дома, "гаранта свобод и справедливой демократии".

Американской дипломатии "на местах" опять придется "попыхтеть". И в который раз на языке витиеватых и мудреных фраз довести до своих партнеров, что в словах главы государства "не было ничего личного на их счет".

Кстати

Как и ожидалось, в пятницу последовала соответствующая реакция госдепартамента США. Заместитель госсекретаря Стив Гольдштейн заявил о том, что право Трампа состоит в том, чтобы "делать все, что он выбирает", сообщает The Associated Press. По его словам, "в этом состоит преимущество президента". Он добавил, что "американские дипломаты обязаны представлять США во всем мире", а замечания Трампа не "меняют то, что мы делаем".

По словам Гольдштейна, госдепартамент советует послам США "в первую очередь слушать", если их вызвали в МИД африканских стран. В их задачи входит разъяснить комментарии Трампа иностранным лидерам и рассказать зарубежным странам о том, что приверженность США их народам "остается прежней", а также то, что "Соединенные Штаты имеют честь размещать в них свое дипломатическое представительство".

P.S.

Тем временем в США уже начались акции протеста, организованные нацменьшинствами.