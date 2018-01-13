СМИ: Порноактрисе заплатили за молчание о внебрачной связи с Трампом

Бывший порноактрисе за месяц до президентских выборов в США заплатили 130 тысяч долларов за то, чтобы она утаила факт своей интимной встречи с Дональдом Трампом. Об этом, как передает ТАСС, пишет газета Wall Street Journal.

По данным издания, Трамп вступил в интимные отношения с бывшей порноактрисой Стефани Клиффорд, игравшей под псевдонимом Сторми Дэниелс, на курорте для игры в гольф на озере Тахо (штат Калифорния) в июле 2006 года. Это была внебрачная связь, так как свадьба миллиардера и Меланьи состоялась в 2005 году.

О неразглашении договаривался нынешний юрисконсульт президента США Майкл Коэн. Он заключил сделку с адвокатом Клиффорд. Женщина согласилась взять указанную выше сумму в обмен на молчание.

"Это все устаревшие, неоднократно переработанные сведения, которые были категорически опровергнуты до выборов", - прокомментировали в Белом доме. Wall Street Journal при этом уточняет, что Коэн, который более десяти лет работал на группу компаний Trump Organization, мог действовать, не поставив в известность Трампа.