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13.01.2018 07:35
Рубрика: В мире

США признали ядерное преимущество России

Текст: Максим Макарычев
В распоряжении авторитетного издания The Huffington Post оказался предварительно подготовленный проект американской ядерной доктрины. Документ под названием "Обзор ядерной ситуации" от 2018 года, отмечают эксперты, носит воинственный характер.

В документе, разработанном в недрах министерства обороны США, в частности, признается факт того, что Москва имеет преимущество перед Вашингтоном в производстве ядерного оружия. Об этом идет речь в самом начале этого 64-страничного документа под грифом "Для служебного пользования". "В дополнение к модернизации "старых" советских ядерных систем Россия разрабатывает и развертывает новые ядерные боеголовки и пусковые установки", - говорится в документе.

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"Эти усилия включают в себя многократные обновления для каждого этапа российской ядерной триады стратегических бомбардировщиков, ракеты на море и наземных ракет. В России также разрабатываются, по меньшей мере, две новые межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковое транспортное средство скольжения и новая межконтинентальная ядерная подводная автономная торпеда", - отмечают эксперты Пентагона.

Это, по оценке аналитиков, и потребовало от администрации Трампа более решительного подхода и пересмотра своей ядерной доктрины. "Россия угрожает использовать эти более мелкие ядерные вооружения, поэтому США должны соответствовать и удерживать русских", - делается вывод в публикации НР.

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Между тем в первый год своего пребывания в должности президента США Барак Обама, напоминает издание, выступил с программной речью в Праге, в которой подтвердил "четкую и уверенную приверженность Америки поиску мира и безопасности планеты без ядерного оружия". Приверженность полному ядерному разоружению была главным подходом в формировании ядерной доктрины администрации Джорджа Буша. Тогда, по сути, в первый раз, Соединенные Штаты объявили мир, свободный от ядерного оружия, своей главной стратегической целью.

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Однако, теперь, восемь лет спустя, настало время, когда администрация Трампа предъявила свои новые взгляды на политику в области ядерного оружия. "Министерство обороны Трампа выбрало совершенно другой путь: создания новых ядерных бомб, без объяснения уважительной причины", - констатирует НР. В октябре прошлого года телеканал NBC сообщил, что президент Трамп на совещании высокопоставленных силовиков сообщил о том, что "он хотел бы достигнуть десятикратного увеличения ядерного арсенала США". При этом речь идет, отмечают источники, о призывах к разработке так называемого низкодоходного ядерного оружия - боеголовок с более низкой взрывной силой. И это, несмотря на то, что в ядерном арсенале США в настоящее время имеется около 4 тысяч ядерных единиц, которых хватит на то, чтобы многократно уничтожить мир. По данным defensenews.com, нет свидетельств того, что "Пентагон был бы заинтересован в разработке беспилотных подводных транспортных средств, способных доставлять ядерные оружие".

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Окончательную версию американской ядерной доктрины планируется обнародовать в феврале. Представитель пресс-службы министерства обороны США отказался комментировать проект, заявив, что Пентагон "не обсуждает предварительные проекты документа".

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