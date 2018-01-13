США вдвое увеличат расходы на ядерное оружие

Соединенные Штаты намерены в ближайшие 10 лет вдвое нарастить расходы на развитие ядерной триады. При этом США не считают своими противниками Россию и КНР. Об этом говорится в несекретном варианте ядерной доктрины, выдержки из которой приводит ТАСС.

"Расходы на [потенциал] ядерного сдерживания сегодняшнего дня составляют примерно 3% ежегодного оборонного бюджета [США, равного приблизительно 700 млрд долларов]. Дополнительное финансирование [в размере] еще 3-4% в течение более чем десяти лет будет требоваться для замены этих устаревающих систем. Это высший приоритет Министерства обороны [США]", - говорится в предисловии к документу, которое подготовил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

США не откажутся ни от межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования, ни от какого-либо другого элемента ядерной триады, поскольку это, по мнению разработчиков доктрины, "в огромной степени облегчит противнику планирование нападения". Двумя другими составляющими триады США являются ядерные подводные ракетоносцы и тяжелые бомбардировщики.

При этом доктрина предусматривает сохранение стабильных отношений с Россией и Китаем. "Соединенные Штаты не имеют желания относиться как к противнику ни к России, ни к Китаю, а добиваются [выстраивания] стабильных отношений с обеими [этими странами]", - говорится в документе.

Агентство напоминает, что президент США распорядился подготовить доктрину 27 января прошлого года. Только несекретная ее версия заняла 64 страницы.