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Рубрика: В мире

Страны ЕС подготовят совместную оценку заявлений Трампа по Ирану

Страны Европейского союза подготовят совместную оценку заявлений президента США Дональда Трампа по Ирану. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила Европейская служба внешних связей.

Фото: AP Photo/Evan Vucci, File
В ЕС признали угрозой заявления Трампа

Ранее Трамп заявил, что в последний раз продлил режим снятия санкций в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Он потребовал от ЕС участвовать в исправлении "ядерного соглашения" с Ираном, отметив, что наступил последний шанс для внесения изменений.

"В качестве первого шага мы скоординируемся с Е3 (Евротройка) и другими государствами-членами ЕС для совместной оценки заявления и его последствий, - говорится в заявлении Евросоюза. - Мы остаемся привержены полной и эффективной реализации СВПД".

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Тегерана экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и ЕС.

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