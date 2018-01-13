Теннисист Медведев выиграл первый титул на турнире в Сиднее

Даниил Медведев стал победителем турнира в Сиднее. Для российского теннисиста этот титул стал первым в карьере.

В финале Медведев обыграл австралийца Алекса де Минора в трех сетах со счетом 1:6, 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут.

Отметим, что в основную сетку турнира Даниил пробился через сито квалификации.

Между тем



Решающий матч между 21-летним Медведевым и 18-летним де Минором стал самым молодым финалом турнира АТР с 2007 года. Тогда на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе 20-летний испанец Рафаэль Надаль обыграл 19-летнего серба Новака Джоковича.