Украина запретила въезд полутора тысячам иностранцев за визиты в Крым

Власти Украины запретили въезд в страну почти полутора тысячам иностранцев из-за посещения российского Крыма.

"В течение 2017 года составлено почти 2,3 тысячи административных протоколов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Кроме того, принято около 1,5 тысячи решений о запрете въезда на Украину иностранным гражданам за такие нарушения, в том числе более сотни артистов и деятелей культуры", - цитирует РИА Новости сообщение украинской государственной пограничной службы.

По данным ведомства, с начала текущего года украинские пограничники выявили более 30 человек, которые ранее посещали Крым и таким образом нарушили законодательство страны. В погранслужбе также сообщили, что накануне въезд на Украину сроком на три года был запрещен посещавшей ранее Крым гражданке России, которая прилетела рейсом из Минска.

Крым вернулся в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считать полуостров своей, но временно оккупированной территорией.