В Госдуме предложили внести пельмени в список наследия ЮНЕСКО

Пельмени могли бы представлять российскую кухню в списке нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Александр Курдюмов, комментируя предложение президента Франции Эмманюэля Макрона внести в соответствующий список багет.

"Это блюдо едят все русские. Все славяне, вся страна любит пельмени. Иностранцы с удовольствием едят эти пельмени в России. Они за обе щеки употребляют их. Я думаю, что пельмени - это наш замечательный российский продукт, который мы все дома делаем. Всеми семьями. Это у нас традиция такая", - заявил Курдюмов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Известно, что в списке нематериального наследия ЮНЕСКО также присутствуют неаполитанская пицца, плов, таджикский оши палав и пивоваренная культура Бельгии. Что касается багета, то, по мнению Макрона, этому хлебобулочному изделию из Франции "завидуют во всем мире, поэтому его стоит включить в список наследия", передает ТАСС.