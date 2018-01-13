В Киеве неизвестные свершили нападение на здание Россотрудничества

Неизвестные злоумышленники повесили замок на вход в Российский центр науки и культуры (представительство Россотрудничества) в Киеве и наклеили на здание листовку антироссийского содержания.

"Утром 13 января неизвестные лица заблокировали с помощью цепей и навесного замка вход в здание Центра, а также наклеили листовку с антироссийским содержанием", - сообщили ТАСС в пресс-службе посольства РФ на Украине.

В диппредставительстве отметили, что возмущены очередной хулиганской выходкой в отношении Центра. Дипломаты заявили, что "провокации против Российского центра науки и культуры в Киеве приобрели системный характер", и призвали украинские власти "принять необходимые меры по недопущению противоправных акций".

Напомним, что здание Российского центра науки и культуры в столице Украины уже второй раз за последние дни становится мишенью украинских радикалов. Так, в ночь с 6 на 7 января неизвестные облили краской здание Россотрудничества и оклеили его листовками антироссийской направленности.