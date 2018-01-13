В Мексике не нашли доказательств "российского вмешательства"

У Мексики нет данных, которые подтвердили бы предположения о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы в стране путем поддержки кандидата левого толка Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Национального исполнительного комитета Институционно-революционной партии (ИРП) Энрике Очоа Реса.

"У нас нет доказательств, чтобы подтвердить возможное вмешательство российского правительства", - сказал он. Очоа Реса добавил, что необходимо следить за тем, как развивается ситуация, потому что соответствующие предупреждения уже были получены.

Ранее советник президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер заявил о якобы существующих признаках вмешательства Москвы в предстоящие выборы президента Мексики.

Мексиканские Соединенные Штаты изберут нового лидера первого июля. Основными претендентов на президентский пост, помимо Лопеса Обрадора, являются бывший министр финансов Хосе Антонио Мид от ИРП и экс-руководитель Партии национального действия Рикардо Анайя. Действующий президент латиноамериканской страны Энрике Пенья Ньето имеет членство в ИРП.