Видео: "Имперский марш" исполнили карандашом на бумаге

В Сети стремительно набирает просмотры небольшое, но воистину поразительное видео. В размещенном на YouTube ролике девушка по имени Дэни Оча "исполняет" двадцатисекундный фрагмент "Имперского марша", одной из самых узнаваемых тем в истории мирового кино, используя лишь карандаш и лист бумаги, на котором пишет математическое уравнение.

В результате шуршание грифеля складываются в легко узнаваемые зловещее произведение.

Как призналась Дэни, она очень любит математику, и на то, чтобы найти "подходящую по шуршанию" комбинацию, у нее ушло всего порядка часа.

Имперский марш, более известный как "тема Дарта Вейдера", был написан Джоном Уильямсоном и впервые прозвучала в Эпизоде V, "Империя наносит ответный удар".

Считается, что его идея взята из т.н. Похоронного марша Шопена (соната для фортепиано №2 си-бемоль минор) и сюиты "Марс, войну приносящий" Густава Холста. Хотя ряд аналитиков предполагает, что не обошлось там, в первую очередь, без музыки из финальной сцены "Лебединого озера" Петра Ильича Чайковского.

Ранее мы писали, что сам автор эпичной темы "Звездные войны" вообще не смотрел.