Американский эсминец Carney покинул Черное море

Американский ракетный эскадренный миноносец Carney покинул Черное море. Фотографии корабля недалеко от берегов Турции размещены в Twitter, передает РИА Новости.

Эсминец вошел в Черное море пятого января. Там он провел 12 января совместные тренировки с морской авиацией украинских ВМС.

По словам председателя Общероссийского движения поддержки флота Михаила Ненашева, заход в Черное море корабля, оснащенного системой противоракетной обороны "Иджис", не является дружественным по отношению к РФ. "Это начало новой линии агрессивного давления на Россию, поэтому в январе-марте мы еще увидим много американских недружественных проявлений как к России, так и к миру", - заявил он.