Автокатастрофа в Бразилии унесла жизни не менее 13 человек

В бразильском штате Минас-Жерайс по меньшей мере 13 человек погибли и 39 получили ранения в результате крупного ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

На оживленном шоссе в субботу столкнулись два микроавтобуса, два джипа и грузовик с партией бумаги, которая в результате начавшегося пожара загорелась. Из-за аварии было перекрыто движение в обоих направлениях по дороге, ведущей в крупный город Белу-Оризонти.

По словам спасателей, состояние большей части пострадавших не вызывает опасений у медиков.