Автомобиль россиянки забросали камнями в Польше

В центре польского Гданьска неизвестные забросали камнями автомобиль с российскими номерами. Об инциденте сообщила владелица машины, жительница Калининградской области Екатерина Молодцова. Она приехала в Польшу вместе с мамой и четырехлетней дочерью.

Нападение произошло утром, когда женщина прогревала автомобиль, припаркованный возле апартаментов, где остановилась семья.

"Мама сажает ребенка в машину. В этот момент, из окна третьего этажа дома, рядом с которым припаркована машина (кто ездит, тот знает, как выглядят паковочные места в центре Гданьска, вдоль домов) начинают градом сыпаться камни! Не галька, не камушки, а вполне себе здоровые камни, способные разбить не только голову человеку, но и автомобильное стекло!", - цитирует РИА Новости сообщение пострадавшей.

Прибывшие полицейские, по словам Молодцовой, не спешили искать злоумышленников. Вместо этого они около часа выясняли законность пребывания россиян в Польше.

В автомобиле оказалось разбитым заднее стекло. Страховая фирма пообещала возместить расходы по его замене.