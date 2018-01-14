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Рубрика: Экономика

Карты биты

Банки обяжут блокировать и возвращать подозрительные платежи
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск №7469 (6)
Банки будут блокировать денежные переводы при подозрениях, что доступ к счету получили хакеры. Законопроект правительства об остановке фродовых (мошеннических) транзакций Госдума рассмотрит в первом чтении в среду.
Фото: Архив "РГ"
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Антимошеннические системы уже есть у некоторых банков. Законопроект предполагает, что они станут обязательными. Также регламентируется внесудебная процедура возврата похищенных средств, если их удалось вовремя заблокировать в том банке, где открыты счета злоумышленников - дропперов, которые должны обналичить краденое. Сейчас переговоры банков идут долго, нередко возврат и разблокировка происходят через суд.

Единственный спорный вопрос - система "красных флажков", сигнализирующих о том, что операция проводится без согласия клиента. Согласно законопроекту базовые признаки установит Банк России, но банки смогут их дополнять, исходя из своей специфики. Профильный комитет Госдумы рекомендовал еще раз обсудить этот пункт. Причина - опасения частых блокировок в результате ложных срабатываний антифрод-систем, рассказал "РГ" глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Эти опасения возникли, в частности, в связи с большим количеством жалоб на отказы в банковском обслуживании по "антиотмывочным" нормам: в "черные списки" попали все клиенты, которым банки отказывали в открытии счета, даже если причиной был просроченный паспорт, а после того, как с конца июня 2017 года списки "отказников" стали рассылать по всем банкам, им уже отказывали на автомате, перестраховываясь. Из-за этого ЦБ ввел возможность исключения из "черных списков".

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Поскольку у каждого банка есть своя специфика, вероятно, в итоговой версии закона сохранится их возможность вводить дополнительные признаки подозрительных транзакций, но они будут ограничены некими рамками со стороны ЦБ, говорит Аксаков. Вопрос будут обсуждать с банковским сообществом. Речь о том, что это должны быть "не любые дополнительные признаки, а только такие, которые соответствуют требованиям Банка России, это важно", добавляет первый зампред Комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский.

Сейчас банки обязаны исполнить платежное поручение, не вникая в операцию, если речь не идет о признаках отмывания. Согласно законопроекту об антифроде, круг операций, требующих отдельного внимания, расширится. "Например, мы видим, что злоумышленники часто используют массовые переводы со счетов юрлиц на счета физлиц, таким образом выводя похищенные деньги, - объяснял в интервью "РГ" замначальника Главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев. - Подобного рода транзакции должны обязательно дополнительно проверять. Основной вопрос будет задан клиенту - совершал он такую операцию или нет".

В январе законопроект примут в первом чтении, в феврале-марте - во втором и третьем, ожидает Аксаков.

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