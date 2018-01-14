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Рубрика: Власть

Бастрыкин: С 2014 года по событиям на Украине возбуждены 209 дел

Текст: Наталья Козлова
С 2014 года по настоящее время следователи Следственного комитета возбудили 209 уголовных дел, связанных с событиями на Украине. Об этом в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, по этим делам привлекаются к уголовной ответственности 128 лиц. Кроме того, по 146 уголовным делам проходят 72 должностных лица вооруженных сил Украины, в том числе 20 лиц из числа высшего военного руководства. Бастрыкин пояснил, что это уголовные дела о преступлениях разных категорий, но, прежде всего это, конечно же, особо тяжкие преступления против мира и безопасности человечества.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Украинские военнослужащие в течение трех лет они неоднократно обстреливали из тяжелых видов вооружения неизбирательного характера гражданские объекты, в том числе жилые дома, школы, больницы Донбасса, что привело к гибели сотен мирных людей. И Следственный комитет РФ квалифицирует эти действия по статье Уголовного кодекса "Применение запрещенных средств и методов ведения войны", - рассказал председатель Следственного комитета России.

Параллельно, по словам Бастрыкина, Следственным комитетом РФ продолжается расследование обстоятельств нападений на российские заграничные учреждения, расположенные на территории Украины и пользующиеся международной защитой. "Нами проведен комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, позволивших установить конкретных лиц, совершивших эти преступления. В отношении восьми граждан Украины вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, и они объявлены в международный розыск", - рассказал он.

"Мы не можем оставаться безразличными и к многочисленным фактам осквернения скульптурных и архитектурных сооружений, посвященных борьбе с фашизмом и жертвам фашизма, а также осквернению символов воинской славы России на территории Украины. Думаю, помните, что сделали украинские националисты с такими памятниками в городе Глиняны Львовской области, в Новомосковске Днепропетровской области. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по статье нашего Уголовного кодекса "Реабилитация нацизма" и устанавливаются обстоятельства этих преступлений", - добавил глава российского следственного ведомства.

Полностью интервью председателя СК РФ Александра Бастрыкина читайте в номере "Российской газеты" от 15.01.2018

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