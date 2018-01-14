До дня голосования осталось 9 недель. Небольшой срок для того, чтобы кандидаты успели показать избирателю кто на что горазд. Лидеры и аутсайдеры определены. В такой ситуации кому-либо из второго эшелона трудно будет совершить прорыв и изменить рисунок кампании. Они к этому, похоже, и не стремятся. Сбор подписей - ресурсоемкий этап гонки, но вряд ли он отнимает столько сил, чтобы не осталось времени погромче заявить о себе. Между тем фамилии десятков претендентов до сих пор можно услышать лишь в сухих отчетах Центризбиркома.

После завершившегося на неделе этапа приема документов от кандидатов, представляющих политические партии, ЦИК зафиксировал рекорд - 70 субъектов, намеревавшихся принять участие в выборах: 24 - от политических партий и 46 - самовыдвиженцев. Хотя большая часть этих субъектов уже покинула гонку, для демонстрации интереса к кампании этот результат имеет важное значение.

Кто из оставшихся способен пройти в следующий этап - агитационный? Тут все без изменений. В бюллетень имеют шанс попасть всего 6-7 кандидатов. Будет чудом, если их окажется больше. Рассуждения о "длинном бюллетене" с 20 кандидатами не более чем информационный шум.

Это подтверждают и первые в 2018 году рейтинги. По итогам опроса ВЦИОМ, определена лишь шестерка кандидатов, имеющих заметную поддержку избирателей: Путин, Грудинин, Жириновский, Собчак, Явлинский, Титов. Именно в такой последовательности. Остальные отдыхают.

Рассуждения о "длинном бюллетене" с 20 кандидатами не более чем информационный шум

На прошедшей неделе больше всего говорили о Грудинине, рост рейтинга которого был самым заметным. Произошло это за счет сторонников КПРФ, которые не были готовы голосовать за Зюганова. Персональный рейтинг лидера КПРФ последние годы был в два раза ниже рейтинга партии. При появлении Грудинина коммунисты с радостью выдали ему аванс.

Вопрос в том, надолго ли этого аванса хватит. Ответ зависит от нескольких факторов. Во-первых, будет ли на этой части электорального поля серьезная конкуренция. На выборах в Думу "Коммунисты России" набрали почти 2,3 процента голосов. Этот успех был связан с названием партии, а не с ее лидером - Сурайкиным. Но, даже выступая в качестве спойлера на президентских выборах, он может нанести заметный урон представителю КПРФ. Во-вторых, предъявит ли Грудинин набор привлекательных идей и лозунгов. Опубликованная на неделе программа выглядит как набор энергичных, но нереалистичных бессмысленностей. В-третьих, сможет ли Грудинин отбиться от неприятной критики, связанной с его прошлым.

"Медовые месяцы" во время избирательной кампании не предусмотрены. Таковы правила игры. Это на себе чувствует и другой кандидат - Ксения Собчак, которую на либеральном поле подвергают все более ожесточенной критике. Хотя это и создает вокруг нее дополнительное напряжение, но позитивно сказывается на рейтинге - число намеренных голосовать за Собчак меньше чем за месяц выросло в два раза. Однако пока не достигло даже одного процента. Престижного второго места, о котором рассуждали в момент ее заявления о готовности выдвигаться, сегодня уже не видно никаким увеличительным прибором.

Почти исчезли из информационного поля Явлинский и Титов. Лишь Жириновский использует любой подходящий повод для того, чтобы напомнить о себе. Но даже этому опытному бойцу не все пока удается. Ему придется быть в разы активнее и агрессивнее, чтобы обойти кандидата от КПРФ.

Путин вне конкуренции. Он, как обычно, эффективно использует форматы, с которых избирателю подается сразу несколько сигналов. Эти сигналы не всегда непосредственно связаны с выборами, но их невозможно не заметить. Так, прошедшая встреча президента с главными редакторами СМИ принесла сразу несколько сенсаций, касающихся внешней политики. А эта тема будет одной из важнейших в ходе кампании.

Наконец, интерес вызвала первая публикация финансовых отчетов кандидатов. Согласно ним, только Путин и Титов уже потратили деньги на подготовку агитационных материалов. Это свидетельствует о серьезности намерений. Агитация требует заблаговременного планирования. Если на нее не потратиться в январе, то и результата в феврале ожидать не стоит. А в марте она может быть уже не столь эффективна. С другой стороны, появление агитационных материалов, за которые не было своевременно заплачено, ставит под вопрос финансовую прозрачность кандидатов.

По итогам опроса ВЦИОМ определена лишь шестерка кандидатов, имеющих заметную поддержку избирателей

Что касается явки избирателей, то тут прогнозы пока оптимистичные. По данным того же опроса ВЦИОМ, 78 процентов избирателей заявляют, что точно примут участие в выборах или скорее всего сделают это, а 15 процентов еще не определились. Теперь стоит дождаться рейтингов от двух других крупнейших социологических центров - ФОМ и "Левада-центра". Интересно будет сравнить данные всех измерителей.

Третья неделя января будет более интересной. Праздники завершены. Избиратель активнее присматривается к выборам. Кандидаты, как принято говорить, вышли на оперативный простор. Кампания постепенно набирает темп.

Данные представлены на основании инициативного всероссийского опроса "ВЦИОМ-Спутник". В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки в декабре - 1800 респондентов, в январе - 3000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5% (данные за декабрь) и 1,8% (данные за январь). Вопрос "Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов Вы бы, скорее всего, проголосовали?" (закрытый вопрос, один ответ, % от тех, кто точно планирует принять участие в выборах президента в марте 2018 г.).