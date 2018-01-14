Четыре очка Малкина помогли "Питтсбургу" одолеть "Детройт"

Российский центрфорвард "Питтсбурга" Евгений Малкин находится в прекрасной форме, что подтвердил очередной матч его команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

"Пингвинз" уверенно обыграли "Детройт" - 4:1, а Малкин оформил дубль, добавив к нему еще две результативные передачи. Обе шайбы нашего игрока получились похожими: партнеры дважды выводили накатывавшего россиянина на бросок и каждый раз его щелчки оказывались фатальными для голкипера. Неудивительно, что именно Евгений был признан первой звездой этой встречи.

Результативность Малкина в последних матчах впечатляет. В трех играх 31-летний россиянин забросил пять шайб, а всего очков набрал восемь (5+3). На данный момент Евгений набрал 46 (19+27) баллов в 41 матче и является самым результативным игроком "Питтсбурга" в текущем сезоне.