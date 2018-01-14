Грандиозное противостояние мадридского "Реала" и "Барселоны", вокруг которого всегда строилась главная интрига испанской Примеры, в этом сезоне окончательно потеряло свою актуальность. Первенство едва перевалило через экватор, а мадридский "Реал", похоже, уже выбыл из числа претендентов на чемпионский титул.

На домашнем "Сантьяго Бернабеу" подопечные Зинедина Зидана уступили "Вильярреалу" - 0:1. Хозяева весь матч "висели" на воротах соперника, но в самой концовке пропустили разящую контратаку. Приятно, что главным ее действующим лицом стал наш Денис Черышев, вошедший в игру на замену во втором тайме. На 87-й минуте полузащитник "Вильярреала" совершил спринт со своей половины поля в чужую, а затем прострелил в штрафную "Реала": Унал замкнуть передачу не сумел, но первым на добивании был Форнальс. Похоже, Черышев, известный своей подверженностью травмам, постепенно возвращает себе былую форму. Ну и то, что Денису удалось проявить себя в матче против клуба, воспитанником которого он является, дополнительный бонус для него. За "королевский клуб" Черышев дебютировал пять лет назад, а покинул его как раз после прихода нынешнего наставника мадридцев Зидана прошлым летом. Сумма трансфера россиянина в "Вильярреал" составила тогда семь миллионов евро. Надеемся, на перфоманс Черышева обратил внимание и главный тренер сборной России Станислав Черчесов: все-таки по потенциалу Денис, если удастся обойтись без травм, вполне способен быть одним из лидеров национальной команды.

Мадридский "Реал" проводит худший сезон за последние 12 лет

Что касается "Реала", его отставание от лидирующей "Барселоны" могло увеличиться до неприличных 19 очков в зависимости от результата воскресного матча каталонцев с "Реал Сосьедадом". В любом случае "королевский клуб" проводит катастрофический сезон. 32 очка в 18 матчах - это худший показатель мадридцев за последние 12 лет. А самое плохое для "Реала" то, что его наставник Зинедин Зидан постепенно теряет контроль над ситуацией.

"Мы все сделали для победы, создали много моментов, но мяч не хотел идти в ворота. У меня нет этому объяснений. У нас непростая серия, моим игрокам тяжело, и я не могу их винить", - все, что смог сказать француз после неудачной игры. "Реал", к слову, не может одержать победу уже в трех матчах Примеры кряду, причем в двух из них он проиграл.