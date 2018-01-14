Договор о дружбе с Украиной могут частично денонсировать

Из договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной выходит, что Россия считает Крым частью территории Украины. В Госдуме предложили это поправить. Тем более что дружбы на госуровне больше нет.

Частично денонсировать договор, переписав положение о признании границ, предложил первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он напомнил, что документ был подписан в 1997-м, а затем ратифицирован в 1999 году. Утвердив его, РФ "подтвердила, что считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины", отметил депутат, которого цитирует РИА Новости.

К тому же, между странами сейчас нет дружбы и партнерства на официальном уровне, признал он. Таким образом, возникает повод к тому, чтобы сказать: "Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам".

В договоре идет речь о сотрудничестве "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства" и других постулатов.