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Рубрика: Власть

Пришли поддержать

Россияне подписались за Владимира Путина
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск №7469 (6)
Несколько сотен общественных приемных партии "Единая Россия" в воскресенье открыли двери для россиян, желающих расписаться в пользу кандидата Владимира Путина.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Предвыборный штаб Путина собрал больше полумиллиона подписей

Нужное количество "автографов" избирателей, если подходить формально, волонтеры собрали в четверг, 11 января. Но все же избирательный штаб кандидата решил дать возможность россиянам таким образом поддержать самовыдвиженца. Волонтеры, занятые в сборе подписей, специально обратились в партию для того, чтобы та предоставила свои площадки.

В приемной на Самотечной улице в центре Москвы образовалась очередь. Причем люди, как рассказали волонтеры, пришли еще до открытия. Граждане узнавали о "флешмобе" по сбору подписей через соцсети, СМИ. "Принимаю подписи четыре часа. Идут люди самых разных возрастов, - рассказала волонтер Дина. - Приходят семьями и делают селфи. Одна женщина даже поблагодарила за подарок к Старому Новому году - возможность поддержать Путина".

В очереди действительно оказались люди самых разных возрастов и профессий, которые без сожаления выкроили время в выходной день. Например, студентке Елене нравится поддержка образования и внимание к молодежи. А сотрудник инвесткомпании Харитон пришел потому, что верит, что у Путина рейтинг "не накрученный, а реальный".

Среди обычных граждан в очередях постояли и депутаты Госдумы

Среди обычных граждан постояли и депутаты Госдумы, среди которых был и первый вице-спикер Александр Жуков. Тоже отстоявшая очередь Ирина Роднина поделилась с "РГ" мнением, что "с эмоциональной точки зрения" сбор подписей (как следствие решения Путина о самовыдвижении) - лучший вариант. Ведь люди получили возможность прийти и поддержать кандидата, и ажиотаж оказался большой.

Приемные партии люди и так знают - они приходят сюда со своими проблемами и советами, объяснила глава комиссии Президиума Генсовета партии по работе с обращениями граждан, заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. По ее оценке, атмосфера в этот день в приемных была позитивная. "Штаб Путина продолжает собирать подписи, потому что много желающих принять участие в избирательной кампании, в том числе и таким способом - поставив свою подпись. Мы предоставили свои площадки, чтобы люди могли выразить свою позицию", - сказала сенатор "РГ".

Штаб Путина: кандидат не будет открывать аккаунты в социальных сетях

Еще один участник очереди, депутат Госдумы, заместитель секретаря Генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко согласен, что раз есть спрос у граждан расписаться за Путина, то нельзя было не дать такую возможность. По его словам, партия, ставшая несущей конструкцией политической системы страны, продолжит принимать самое активное участие в президентской кампании.

"Теперь место "Единой России" в кампании приобретает более понятные и конкретные очертания, - считает глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. - Когда Владимир Путин объявил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец, многие мои коллеги сделали вывод о том, что партия окажется на политической периферии, и даже ставили под сомнение статус президентской партии. Однако стало очевидно, что ЕР как главный политический интерфейс путинского большинства будет одним из центров, где организуются различные политические действия, необходимые в рамках кампании". В ряду этих действий - и единый день по сбору подписей. Доверие кандидата к партии доказывает и тот факт, что ряд партийных менеджеров отвечают за важные направления в штабе. "Есть все основания уверенно прогнозировать, что по итогам кампании "ЕР подтвердит статус президентской партии", - резюмировал он.

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