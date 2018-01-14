В понедельник в Мельбурне стартует первый в сезоне турнир "Большого шлема" - Открытый чемпионат Австралии. Теннисные эксперты вовсю делают прогнозы: сможет ли швейцарец Роджер Федерер защитить титул или на этот раз удача улыбнется прошлогоднему финалисту испанцу Рафаэлю Надалю, получится ли у первой ракетки мира из Румынии Симоны Халеп наконец выиграть "мейджор" и чего стоит ждать от россиянки Марии Шараповой, которую называют "темной лошадкой".

Свои ставки в разговоре с корреспондентом "РГ" сделал и наш теннисист Евгений Донской. В феврале 2017-го на турнире в Дубае он одолел самого Федерера со счетом 3:6, 7:6(7), 7:6(5).Подводя итоги тура, ATP назвала эту победу главной сенсацией года. Для Донского это была первая очная встреча со знаменитым швейцарцем. И он не прочь повторить опыт. А еще лучше - получить новый, сыграв с Надалем. Но пока в первом круге Australian Open-2018 его ждет немец Флориан Майер.

Евгений, остались довольны жребием?

Евгений Донской: Майер - возрастной игрок. И непредсказуемый. То он выиграет турнир серии 500 ATP, то выступает неважно. Так что готовлюсь и настраиваюсь на тяжелый, рабочий матч. Майер выигрывал серьезные матчи и турниры. Но и я буду делать все возможное, чтобы победить.

Ваш лучший результат в Австралии - третий круг в 2013 году. Ставите цель его превзойти?

Евгений Донской: Глобально есть цель-мечта - выиграть когда-то "Большой шлем". Может, это звучит немного наивно. Но все равно надо к этому стремиться. А в данный момент можно поставить цель сыграть в четвертом круге или дойти до четвертьфинала. Это было бы вообще здорово.

Тогда, в 2013-м, вы обыграли Михаила Южного. Сейчас вместе с ним тренируетесь у Бориса Собкина. Как проходят последние дни перед стартом "Большого шлема"?

Евгений Донской: Южный и Собкин приехали в Мельбурн в минувший понедельник. Я во вторник перебрался сюда из Сиднея, где проиграл. Мы спокойно тренируемся, уделяем время фитнесу, общефизической подготовке. Как говорится, перед смертью не надышишься. Это не предсезонная подготовка, чтобы по пять часов работать. Поэтому даже свободное время даже есть. Акклиматизацию тоже прошли. Да и адского пекла нам тут не обещают. Когда мы играли в Сиднее квалификацию против Теймураза Габашвили в предыдущее воскресенье, на улице было 46 градусов, а на корте и все 50. Было очень жестко. Прогноз на Мельбурн нормальный - около 30-34 градусов.

Как проводите свободное время?

Евгений Донской: В Мельбурне есть чем заняться: посетить зоопарк, где разрешают подержать кенгуру, поехать на пляж. Он всего в 20 минутах езды от центра города, где мы живем. Еще можно съездить на остров Филиппа и посмотреть парад пингвинов. Я, кстати, сам никогда там не был. Но в этот раз я просто гулял по набережной. Я вообще обожаю Австралию. И турнир в Мельбурне - любимый. Он на первом месте по всем критериям: здесь отличная организация, хорошая погода, вкусная еда и отличный кофе.

Как оцените шансы россиян на турнире?

Евгений Донской: Знаю, что Андрей Рублев сейчас на отличном ходу. На данный момент он действительно первая ракетка России. Мы были вместе в Дохе. Я видел, как он тренировался. Карен Хачанов дошел до четвертьфинала в Окленде. Но там ему с сеткой не повезло - попал на аргентинца Дель Потро. Это сильный соперник. Даниил Медведев на днях выиграл Сидней - свой первый титул в карьере. От Миши Южного всегда можно ожидать чего угодно. Он невероятный игрок.

Евгений Донской: Было бы хорошо, если бы Маша Шарапова выиграла "Шлем" и всем все доказала

А что скажете о фаворитах?

Евгений Донской: Если Федерер защитит титул, то это будет, как продолжение сказки, обратного восхождения. Хотя он по сути никуда не падал со своего Олимпа, но провел пару лет без "Шлемов". Кажется, очередной титул Роджера - это тяжело, невозможно. Но такие ощущения были у всех и в прошлом году. Не удивлюсь, если он выиграет. Но если бы я делал ставки, я бы назвал Рафу. Еще австралиец Киргиос в хорошей форме. Мне понравилось, как он играл в Брисбене, где взял титул. Болгарин Григор Димитров прилично играет последние месяцев семь.

Начиная новый сезон, вы вспоминаете о главной сенсации прошлого по версии ATP - вашей победе на Федерером?

Евгений Донской: Если честно, давно успокоился по этому поводу. Турниры не дают слишком долго пребывать в эйфории. Как только проигрываешь, сразу забываешь, что накануне совершил что-то невероятное. Безусловно, та победа придала уверенности. Я был счастлив, что выиграл. Все говорили, что это сенсация. Но не уверен, что надо это за комплимент принимать. Значит, никто в меня не верил. Но все равно это были невероятные ощущения и опыт.

На женский турнир рискнете сделать прогноз?

Евгений Донской: Чтобы дать прогноз, надо следить за выступлениями. Как я понял, немка Кербер прилично выступает. Она с Сашей Зверевым дошла до финала на выставочном Кубке Хопмана. И только что выиграла в Сиднее, проиграв всего два сета по ходу турнира. Это о многом говорит. Физически она хорошо себя чувствует. В 2016-м она уже побеждала в Австралии. Не знаю, сможет ли это сделать сейчас. Так же, как и Халеп. И вообще я болею за наших девчонок - Лену Веснину, Катю Макарову, Дашу Касаткину. Было бы хорошо, если бы Маша Шарапова выиграла и всем все доказала. У нее был тяжелый период. А так все вопросы были бы сняты.