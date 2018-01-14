Классического француза принято изображать в берете и с длинным батоном хлеба. Что касается головного убора, то, если его и носят, то немногие, и только на юго-западе, в стране Басков, откуда он родом. Ну а с багетом (палкой), как за форму называют этот хлеб, никакого перебора нет. Он был и остается яркой особенностью Франции. Недаром глава Национальной конфедерации булочников и кондитеров Доминик Анракт назвал багет таким же символом страны, как Эйфелева башня.

Такое заявление он сделал в Елисейском дворце, куда явился вместе со 130 хлебопеками для того, чтобы вручить президенту по сложившейся новогодней традиции пирог - "королевскую галету" с миндальной начинкой и заручиться поддержкой их инициативы, а именно - добиться включения багета в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Судя по всему, месье Анракт и его товарищей вдохновил пример итальянских коллег, которым в начале декабря прошлого года удалось внести пиццу в этот престижный международный реестр, что не преминул на встрече заметить французский президент. Пообещав всячески посодействовать этой инициативе, Эмманюэль Макрон вполне справедливо заявил, что "багет - это ежедневный спутник всех французов, он - часть нашей истории". По его словам, "Франция является страной превосходства в области хлебопечения", а поэтому багет должен быть по праву признан "мировым наследием".

И, действительно, трудно представить французскую семью без этого "хлеба насущного". Он на их столе утром, днем и вечером. Ежедневно 33 тысячи булочных, не говоря уже о супермаркетах, навещают 12 миллионов французов, и почти все они выходят оттуда с багетом под мышкой, а то и не с одним. Технология изготовления багета закреплена французскими законами. Там указано, что для его выпечки следует использовать исключительно натуральные ингредиенты. Причем установлена длина багета - в пределах 65 сантиметров, а также вес - 250 граммов. Основная особенность - это, конечно, хрустящая, золотисто-коричневая корочка. Надо сказать, что багет - это относительно недавнее изобретение.

В начале прошлого века правительство запретило булочникам выходить на работу и тревожить горожан до четырех часов утра, как они делали раньше, чтобы успеть замесить тесто для круглого хлеба, на что уходило много времени. Хлебопекам ничего не оставалось, как придумать рецепт быстро поднимающегося теста и наиболее подходящую форму хлеба - нынешнего багета.