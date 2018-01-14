Новости

Посол РФ предложил коллеге из США возобновить встречи глав МИД и Минобороны 20:40
Россиянки выиграли "золото" чемпионата Европы по шорт-треку в эстафете 20:40
США начали готовить курдских бойцов для охраны границы с Турцией 20:22
Кадетскую школу в Люберцах закроют до 21 января 19:45
В Петербурге мать с ребенком из-за пожара выпрыгнули с восьмого этажа 18:28
Отель Трампа подсветили словом "гадюшник" 17:50
Договор о дружбе с Украиной могут частично денонсировать 17:40
Мужчина выстрелил в дебошира, который прыгал по его машине в Москве 16:55
Медики рассказали, как фастфуд влияет на иммунитет 16:47
От рака умер один из создателей "Побега из Шоушенка" и "Зеленой мили" 16:40
34-летняя Ходченкова показала честное фото в постели без макияжа 16:24
Женщин на остановке в Люберцах сбил пьяный водитель 16:15
Зараженное детское питание из Франции отозвали в 83 странах 15:53
Керченская паромная переправа возобновила работу 15:42
Премьер Венгрии раскритиковал политику ЕС по отношению к России 15:31
В Ставрополе 11 многоэтажек остались без тепла 15:25
Видео: В Турции самолет застрял на краю обрыва 15:06
Путин отметил роль РПЦ в единении общества во время Гражданской войны 15:05
В метро будут проводить экскурсии для маломобильных пассажиров 14:54
Москвичи смогут попасть на закрытые станции метро 14:20
Как Ford Explorer покорял Русский Север, или где Kuga не застревала 14:16
Видео: На Волгоградском проспекте загорелся автобус 13:33
По факту массового отравления в люберецкой кадетской школе возбуждено дело 13:30
МГУ откроет новый факультет по изучению мозга 13:14
Собянин: Протяженность московских дорог выросла на 16% за семь лет 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Какой продукт в меню признан опасным
Какой продукт в меню признан опасным
<b>МАРТ 2018:</b></br>Выборы президента Российской Федерации
МАРТ 2018:
Выборы президента Российской Федерации
14.01.2018 20:15
Рубрика: В мире

Хлебный Эйфель

Французы предлагают включить багет в список наследия ЮНЕСКО
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск №7469 (6)
Классического француза принято изображать в берете и с длинным батоном хлеба. Что касается головного убора, то, если его и носят, то немногие, и только на юго-западе, в стране Басков, откуда он родом. Ну а с багетом (палкой), как за форму называют этот хлеб, никакого перебора нет. Он был и остается яркой особенностью Франции. Недаром глава Национальной конфедерации булочников и кондитеров Доминик Анракт назвал багет таким же символом страны, как Эйфелева башня.
Эмманюэль Макрон не раз лично демонстрировал любовь к багету. Фото: Reuters Эмманюэль Макрон не раз лично демонстрировал любовь к багету. Фото: Reuters
Эмманюэль Макрон не раз лично демонстрировал любовь к багету. Фото: Reuters

Такое заявление он сделал в Елисейском дворце, куда явился вместе со 130 хлебопеками для того, чтобы вручить президенту по сложившейся новогодней традиции пирог - "королевскую галету" с миндальной начинкой и заручиться поддержкой их инициативы, а именно - добиться включения багета в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Судя по всему, месье Анракт и его товарищей вдохновил пример итальянских коллег, которым в начале декабря прошлого года удалось внести пиццу в этот престижный международный реестр, что не преминул на встрече заметить французский президент. Пообещав всячески посодействовать этой инициативе, Эмманюэль Макрон вполне справедливо заявил, что "багет - это ежедневный спутник всех французов, он - часть нашей истории". По его словам, "Франция является страной превосходства в области хлебопечения", а поэтому багет должен быть по праву признан "мировым наследием".

В Госдуме предложили внести пельмени в список наследия ЮНЕСКО

И, действительно, трудно представить французскую семью без этого "хлеба насущного". Он на их столе утром, днем и вечером. Ежедневно 33 тысячи булочных, не говоря уже о супермаркетах, навещают 12 миллионов французов, и почти все они выходят оттуда с багетом под мышкой, а то и не с одним. Технология изготовления багета закреплена французскими законами. Там указано, что для его выпечки следует использовать исключительно натуральные ингредиенты. Причем установлена длина багета - в пределах 65 сантиметров, а также вес - 250 граммов. Основная особенность - это, конечно, хрустящая, золотисто-коричневая корочка. Надо сказать, что багет - это относительно недавнее изобретение.

В начале прошлого века правительство запретило булочникам выходить на работу и тревожить горожан до четырех часов утра, как они делали раньше, чтобы успеть замесить тесто для круглого хлеба, на что уходило много времени. Хлебопекам ничего не оставалось, как придумать рецепт быстро поднимающегося теста и наиболее подходящую форму хлеба - нынешнего багета.

Главное сегодня

Арестованный саудовский принц предложил откупиться от обвинений
Видео: В Турции самолет застрял на краю обрыва
Роухани: Трампу не удалось сорвать "ядерную сделку" с Ираном
Клинцевича рассмешил испугавшийся российской техники украинский генерал
Американские врачи потребовали проверить психическое состояние Трампа