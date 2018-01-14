Губернатор Гавайев принес извинения за ложную ракетную тревогу

Власти Гавайев извинились за разосланное жителям этого американского штата ложное оповещение о приближающейся баллистической ракете. Пресс-конференция, посвященная субботнему происшествию, состоялась в гавайской столице Гонолулу.

"Я приношу извинения за ту боль и замешательство, к которым привел данный инцидент", - сказал губернатор штата Дэвид Иге. Он подтвердил, что ошибка стала следствием человеческого фактора.

Иге признался, что "проснулся утром и увидел сообщение о тревоге точно так же, как и остальные жители Гавайев". Губернатор назвал инцидент "досадным и достойным сожаления".

"Мы изучим варианты того, как можно улучшить соответствующие процедуры с тем, чтобы такого не повторилось снова", - пообещал чиновник. В частности, по его словам, за отправку сообщений о ракетной угрозе теперь будет отвечать не один человек, а двое.