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Рубрика: В мире

Губернатор Гавайев принес извинения за ложную ракетную тревогу

Власти Гавайев извинились за разосланное жителям этого американского штата ложное оповещение о приближающейся баллистической ракете. Пресс-конференция, посвященная субботнему происшествию, состоялась в гавайской столице Гонолулу.

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"Я приношу извинения за ту боль и замешательство, к которым привел данный инцидент", - сказал губернатор штата Дэвид Иге. Он подтвердил, что ошибка стала следствием человеческого фактора.

Иге признался, что "проснулся утром и увидел сообщение о тревоге точно так же, как и остальные жители Гавайев". Губернатор назвал инцидент "досадным и достойным сожаления".

"Мы изучим варианты того, как можно улучшить соответствующие процедуры с тем, чтобы такого не повторилось снова", - пообещал чиновник. В частности, по его словам, за отправку сообщений о ракетной угрозе теперь будет отвечать не один человек, а двое.

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