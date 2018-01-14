Новости

Число пострадавших после посещения кафе в Улан-Удэ выросло до 133 08:46
Послы РФ и США обсудили возможное улучшение отношений двух стран 08:24
Автомобиль россиянки забросали камнями в Польше 07:51
Сменивший пол информатор WikiLeaks займется политикой в США 07:23
Губернатор Гавайев принес извинения за ложную ракетную тревогу 06:52
Киев не признал опубликованные от имени Порошенко обязательства 06:24
Американский эсминец Carney покинул Черное море 05:58
Политический журналист убит в мексиканском штате Тамаулипас 05:37
В Совфеде отреагировали на критику России в ядерной доктрине США 05:24
Экс-аналитик ЦРУ: Спецслужбы США вмешивались в выборы президента 04:44
На Гавайях установили причину ложного оповещения о ракете 04:06
Автокатастрофа в Бразилии унесла жизни не менее 13 человек 03:49
Обнародовано обязательство Порошенко не вредить интересам России 03:18
Помогавший украинским военным волонтер сожжен в Британии 02:50
Страны Африки потребовали от Трампа извинений 02:12
Число госпитализированных c отравлением в Подмосковье выросло до 34 01:48
Армия Израиля атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа 01:26
Трампа проинформировали о тревоге ракетного удара на Гавайях 00:53
Четыре очка Малкина помогли "Питтсбургу" одолеть "Детройт" 00:37
Клинцевича рассмешил испугавшийся российской техники украинский генерал 00:23
Эрдоган перебросил турецкую военную технику к границе с Сирией 00:02
Гавайцы подверглись панике из-за ложного сообщения о летящей ракете 13.01.2018
ИИХФ признал женский МЧМ в Дмитрове самым успешным из европейских турниров 13.01.2018
Земан и Драгош вышли во второй тур выборов президента Чехии 13.01.2018
В Подольске двое погибли после взрыва гранаты в квартире 13.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Верховный суд объяснил, как распределить кредит при разводе
Верховный суд объяснил, как распределить кредит при разводе
<b>МАРТ 2018:</b></br>Выборы президента Российской Федерации
МАРТ 2018:
Выборы президента Российской Федерации
14.01.2018 06:24
Рубрика: В мире

Киев не признал опубликованные от имени Порошенко обязательства

Администрация президента Украины отказалась признавать документы, в которых якобы Петр Порошенко обещает не действовать против интересов России.

Порошенко: Членство в ЕС и НАТО - стратегическая цель для Украины

"Обнародованные так называемые "документы" от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании "Рустави-2" спецслужбой России", - приводит РИА Новости заявление пресс-службы украинского лидера.

Ранее грузинский канал "Рустави-2" опубликовал копии обращений, якобы написанных Порошенко в 2007 году в ФСБ после отказа во въезде в РФ. В одном документе его автор утверждает, что занимается привлечением инвестиций "в интересах России". Второй документ от Порошенко содержит обязательство во время пребывания в России соблюдать ее законы и "не принимать участия в деятельности, направленной против интересов" Москвы.

В феврале 2007 года будущего президента Украины в аэропорту "Пулково" не пустили на российскую территорию. Впоследствии в МИД РФ пояснили, что запрет на въезд депутату Верховной рады Порошенко является ответом на недружественную политику Киева.

Главное сегодня

Обнародовано обязательство Порошенко не вредить интересам России
Губернатор Гавайев принес извинения за ложную ракетную тревогу
Число госпитализированных c отравлением в Подмосковье выросло до 34
Эрдоган перебросил турецкую военную технику к границе с Сирией
Помогавший украинским военным волонтер сожжен в Британии