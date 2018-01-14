Киев не признал опубликованные от имени Порошенко обязательства

Администрация президента Украины отказалась признавать документы, в которых якобы Петр Порошенко обещает не действовать против интересов России.

"Обнародованные так называемые "документы" от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным телекомпании "Рустави-2" спецслужбой России", - приводит РИА Новости заявление пресс-службы украинского лидера.

Ранее грузинский канал "Рустави-2" опубликовал копии обращений, якобы написанных Порошенко в 2007 году в ФСБ после отказа во въезде в РФ. В одном документе его автор утверждает, что занимается привлечением инвестиций "в интересах России". Второй документ от Порошенко содержит обязательство во время пребывания в России соблюдать ее законы и "не принимать участия в деятельности, направленной против интересов" Москвы.

В феврале 2007 года будущего президента Украины в аэропорту "Пулково" не пустили на российскую территорию. Впоследствии в МИД РФ пояснили, что запрет на въезд депутату Верховной рады Порошенко является ответом на недружественную политику Киева.