Новости

Посол РФ предложил коллеге из США возобновить встречи глав МИД и Минобороны 20:40
Россиянки выиграли "золото" чемпионата Европы по шорт-треку в эстафете 20:40
США начали готовить курдских бойцов для охраны границы с Турцией 20:22
Кадетскую школу в Люберцах закроют до 21 января 19:45
В Петербурге мать с ребенком из-за пожара выпрыгнули с восьмого этажа 18:28
Отель Трампа подсветили словом "гадюшник" 17:50
Договор о дружбе с Украиной могут частично денонсировать 17:40
Мужчина выстрелил в дебошира, который прыгал по его машине в Москве 16:55
Медики рассказали, как фастфуд влияет на иммунитет 16:47
От рака умер один из создателей "Побега из Шоушенка" и "Зеленой мили" 16:40
34-летняя Ходченкова показала честное фото в постели без макияжа 16:24
Женщин на остановке в Люберцах сбил пьяный водитель 16:15
Зараженное детское питание из Франции отозвали в 83 странах 15:53
Керченская паромная переправа возобновила работу 15:42
Премьер Венгрии раскритиковал политику ЕС по отношению к России 15:31
В Ставрополе 11 многоэтажек остались без тепла 15:25
Видео: В Турции самолет застрял на краю обрыва 15:06
Путин отметил роль РПЦ в единении общества во время Гражданской войны 15:05
В метро будут проводить экскурсии для маломобильных пассажиров 14:54
Москвичи смогут попасть на закрытые станции метро 14:20
Как Ford Explorer покорял Русский Север, или где Kuga не застревала 14:16
Видео: На Волгоградском проспекте загорелся автобус 13:33
По факту массового отравления в люберецкой кадетской школе возбуждено дело 13:30
МГУ откроет новый факультет по изучению мозга 13:14
Собянин: Протяженность московских дорог выросла на 16% за семь лет 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Какой продукт в меню признан опасным
Какой продукт в меню признан опасным
<b>МАРТ 2018:</b></br>Выборы президента Российской Федерации
МАРТ 2018:
Выборы президента Российской Федерации
14.01.2018 16:47
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Медики рассказали, как фастфуд влияет на иммунитет

Текст: Оксана Грибанова

Специалисты из Боннского университета (Германия) выяснили, что употребление картофеля фри, бургеров и прочего фастфуда заставляет иммунную систему работать в режиме "чрезвычайного положения". Такая нагрузка чревата развитием аллергий, аутоиммунных заболеваний и диабета. Статья об этом опубликована в научном журнале Cell.

Фото: depositphotos.com
Какой продукт в меню признан опасным

Исследователи работали со 120 добровольцами и смогли вычислить, как менялась работа генов в их иммунных клетках при переходе на богатую насыщенными жирами диету.

Специалисты пришли к выводу, что основную роль в этом процессе играет отвечающий за считывание различных сигналов из внешней среды ген NLRP3. Как именно рецептор узнает о переходе на фастфуд, ученые намерены выяснить.

Но, как отмечают исследователи, уже очевидно, что регулярное употребление вредной еды в большом количестве необратимо меняет работу иммунной системы, перепрограммируя ее. То есть, специалисты наблюдали изменение структуры белковой упаковки ДНК в клетках костного мозга, где формируются иммунные тельца. В итоге клетки становились более агрессивными.

Причем, как показал эксперимент на мышах, отказ от жирной пищи никак не мог положительно повлиять на иммунитет.

Ученые считают, что более подробный анализ гена NLRP3 поможет прояснить ситуацию.

Главное сегодня

Арестованный саудовский принц предложил откупиться от обвинений
Видео: В Турции самолет застрял на краю обрыва
Роухани: Трампу не удалось сорвать "ядерную сделку" с Ираном
Клинцевича рассмешил испугавшийся российской техники украинский генерал
Американские врачи потребовали проверить психическое состояние Трампа