Медики рассказали, как фастфуд влияет на иммунитет

Специалисты из Боннского университета (Германия) выяснили, что употребление картофеля фри, бургеров и прочего фастфуда заставляет иммунную систему работать в режиме "чрезвычайного положения". Такая нагрузка чревата развитием аллергий, аутоиммунных заболеваний и диабета. Статья об этом опубликована в научном журнале Cell.

Исследователи работали со 120 добровольцами и смогли вычислить, как менялась работа генов в их иммунных клетках при переходе на богатую насыщенными жирами диету.

Специалисты пришли к выводу, что основную роль в этом процессе играет отвечающий за считывание различных сигналов из внешней среды ген NLRP3. Как именно рецептор узнает о переходе на фастфуд, ученые намерены выяснить.

Но, как отмечают исследователи, уже очевидно, что регулярное употребление вредной еды в большом количестве необратимо меняет работу иммунной системы, перепрограммируя ее. То есть, специалисты наблюдали изменение структуры белковой упаковки ДНК в клетках костного мозга, где формируются иммунные тельца. В итоге клетки становились более агрессивными.

Причем, как показал эксперимент на мышах, отказ от жирной пищи никак не мог положительно повлиять на иммунитет.

Ученые считают, что более подробный анализ гена NLRP3 поможет прояснить ситуацию.