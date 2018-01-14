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Рубрика: В мире

Академик против политика

В первом туре президентских выборов в Чехии победил Милош Земан
Текст: Владимир Снегирев (Прага)
Российская газета - Федеральный выпуск №7469 (6)
Как и предрекали политические эксперты, в первом туре президентских выборов в Чехии убедительную победу с большим отрывом от других кандидатов одержали действующий глава государства Милош Земан и экс-президент Академии наук Йиржи Драгош. Первый набрал 38,58% голосов, второй - 26,66%. Теперь им придется соперничать во втором туре выборов, который назначен на 26 и 27 января.
Милоша Земана никак нельзя назвать политиком, который идет на поводу у Брюсселя и тем более Вашингтона. Фото: AP Милоша Земана никак нельзя назвать политиком, который идет на поводу у Брюсселя и тем более Вашингтона. Фото: AP
Милоша Земана никак нельзя назвать политиком, который идет на поводу у Брюсселя и тем более Вашингтона. Фото: AP

Оба претендента немолоды: Земану - семьдесят три года, Драгошу - шестьдесят восемь. Но это, пожалуй, их единственное сходство. По характеру, взглядам на мир и политическому опыту они сильно отличаются.

Активистка Femen атаковала президента Чехии

Нынешний хозяин Пражского Града на пути к Олимпу последовательно прошел все ступени: депутат, лидер социал-демократов, премьер-министр. Став пять лет назад президентом, он сразу заявил о себе как независимом политике, чья позиция далеко не всегда совпадает с указаниями, идущими из Брюсселя и тем более из Вашингтона. Земан - сторонник отмены антироссийских санкций, яростный критик миграционной политики ЕС, он всегда выступает за прагматический подход в отстаивании интересов Чешской Республики.

Что же касается Драгоша, то он прежде не был замечен в большой политике. О нем говорят как о серьезном ученом,человеке разумном, взвешенном, избегающим крепких выражений и крутых виражей. В случае победы академик, судя по всему, будет тихо исполнять чисто представительские функции, положенные президенту Чехии. Вручать награды, говорить речи на юбилеях и совершать протокольные заграничные визиты.

Земан подчеркнул, что он полон энергии и молодого задора

Сразу после завершения первого тура Драгош заявил, что готов участвовать в публичных дебатах с Земаном. Ранее действующий президент от таких дебатов отказывался, направляя вместо себя своего пресс-секретаря. "Мне интересно, как он поступит теперь", - заметил академик во время брифинга. Реакция Земана была мгновенной: "Я готов встретиться со своим соперником в телеэфире". По своему обыкновению, президент не ограничился этим, а подчеркнул, что он полон энергии и молодого задора, а также призвал своих сторонников еще активнее участвовать во втором туре, "привести на выборы всех своих друзей, коллег и любовниц".

Милош Земан объявил состав нового кабинета министров Чехии

Первый тур прошел без особых эксцессов, если не считать инцидента, случившегося на избирательном участке, где голосовал сам Земан. Там главу государства пыталась атаковать полуголая представительница движения Femen украинка Анжелина Диаш, на груди которой красовалась оскорбительная для президента надпись. Но ее быстро скрутили сотрудники службы безопасности.

Дата инаугурации избранного президента Чехии назначена на 8 марта 2018 года.

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