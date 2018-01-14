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Рубрика: Экономика

Ближе к жизни

МРОТ с мая вырастет до 11 163 рублей
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск №7469 (6)
Министерство труда и соцзащиты подготовило законопроект о повышении с 1 мая МРОТ до 11 163 рублей, или 100 процентов от прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года. Средства на это в бюджете найдутся, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Глава правительства в пятницу собрал совещание, на котором обсуждалось исполнение главного финансового документа страны на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и, где необходимо, ускорение социально-экономических планов. "Основная задача, конечно, в том, чтобы каждый рубль работал на рост экономики, на развитие социальной сферы", - подчеркнул премьер.

Кабмин намерен и в полном объеме выполнять все социальные обязательства. "Мы именно так и планировали бюджет, чтобы защитить пенсии, пособия, стипендии и зарплаты от любых скачков мировой экономической или политической конъюнктуры", - заявил Дмитрий Медведев. По возможности - и не без указания президента - отдельные решения воплотят в жизнь раньше, чем планировалось. Так, на прошлой неделе глава государства во время посещения Тверского вагоностроительного завода пообещал рабочим приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019-го. "Все необходимые ресурсы для этого есть", - заявил Медведев в пятницу.

Минтруд в субботу опубликовал соответствующий законопроект. С начала года МРОТ составляет 85 процентов от величины прожиточного минимума. Предполагается, что ежегодно МРОТ будут устанавливать на уровне величины прожиточного минимума, который был актуален во II квартале предшествующего года.

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