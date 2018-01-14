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Рубрика: Экономика

Сбор в одном месте

Неналоговые платежи пропишут в Налоговом кодексе
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск №7469 (6)
Неналоговые платежи пропишут в Налоговом кодексе (НК). Такое поручение минфину и минэкономразвития дало правительство. Свои предложения они представят к 28 февраля.
Фото: photoxpress.ru
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Неналоговыми называют платежи, обязанность уплаты которых устанавливает не налоговое, а иное законодательство. Например, это взносы в Фонд соцстрахования, ФОМС и ПФР, различные сборы - экологический, корабельный и прочие.

Сейчас на Федеральную налоговую службу (ФНС) возложено бремя взимания не только налогов, но и неналоговых платежей, которые раньше взыскивали фонды и ведомства, напоминает общественный уполномоченный Александр Хуруджи. Устанавливаются эти сборы отдельными нормативными актами, а не НК, но, по сути, эти сборы - целевые налоги. Поэтому вполне обоснованно, если эти налоги будут устанавливаться одним федеральным законом - кодексом, считает Хуруджи.

Несколько лет назад все таможенные платежи были структурированы в Таможенном кодексе. Сбоев при реализации замысла не было, а таможенное администрирование стало более четким и понятным, приводит пример юрист CAF Group Валентин Островский.

В августе 2017 года правительство опубликовало план систематизации неналоговых платежей. Было предложение создать их единый реестр. В октябре президент Владимир Путин поручил разработать закон о единых правилах установления, исчисления и взимания неналоговых платежей. Всего в России, по данным бизнес-объединений, действует примерно полсотни таких платежей.

В 2017 году был установлен мораторий на введение неналоговых платежей, пока они не будут систематизированы. Однако запрет действует только на федеральном уровне, регионы по-прежнему могут устанавливать любые сборы, например, в сфере электроэнергетики. Отсутствие исчерпывающего перечня таких сборов не позволяет определить полную фискальную нагрузку на бизнес.

Счета
Фото: Сергей Михеев/ РГ
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ФНС опубликовала проекты форматов для обмена информацией с иностранными юрисдикциями. Эти форматы с 2018 года банки будут использовать для отчетов перед ФНС о клиентах-нерезидентах со счетами свыше миллиона долларов у физлиц и 250 тысяч долларов у юрлиц. В свою очередь, ФНС будет получать аналогичную информацию о счетах российских резидентов за рубежом.

Сейчас в перечень участников автоматического обмена входят 60 государств и 13 территорий. В конце декабря 2017 года Россия активировала двусторонние соглашения с ними в рамках Соглашения компетентных органов от 29 октября 2014 года (CRS MCAA). Кроме того, ФНС будет участвовать в автоматическом обмене страновыми отчетами с данными о крупных международных группах компаний. О готовности вести такой обмен с Россией заявили 48 юрисдикций.

Подготовил Игорь Зубков

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