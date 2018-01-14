Обнародовано обязательство Порошенко не вредить интересам России

Петр Порошенко более 10 лет назад обещал не заниматься антироссийской деятельностью. Это следует из заявления нынешнего президента Украины, которое было написано им 3 февраля 2007 года после того, как его не пустили в РФ.

Обязательство Порошенко обнародовал оппозиционный грузинский телеканал "Рустави-2", близкий к Михаилу Саакашвили.

"Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р, в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неукоснительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ", - цитирует РИА Новости текст документа.

В другом заявлении, адресованному главе ФСБ, Порошенко утверждает, что он занимается привлечением инвестиций в интересах России. "К антироссийской деятельности президента (Украины Виктора) Ющенко я не имею никакого отношения", - заверяет автор документа.

3 февраля 2007 года Порошенко, который тогда был депутатом Верховной Рады, в аэропорту "Пулково" не пустили на территорию РФ. Позже МИД России пояснил, что запрет на въезд украинскому депутату является ответом на недружественную политику Киева.