Новости

Посол РФ предложил коллеге из США возобновить встречи глав МИД и Минобороны 20:40
Россиянки выиграли "золото" чемпионата Европы по шорт-треку в эстафете 20:40
США начали готовить курдских бойцов для охраны границы с Турцией 20:22
Кадетскую школу в Люберцах закроют до 21 января 19:45
В Петербурге мать с ребенком из-за пожара выпрыгнули с восьмого этажа 18:28
Отель Трампа подсветили словом "гадюшник" 17:50
Договор о дружбе с Украиной могут частично денонсировать 17:40
Мужчина выстрелил в дебошира, который прыгал по его машине в Москве 16:55
Медики рассказали, как фастфуд влияет на иммунитет 16:47
От рака умер один из создателей "Побега из Шоушенка" и "Зеленой мили" 16:40
34-летняя Ходченкова показала честное фото в постели без макияжа 16:24
Женщин на остановке в Люберцах сбил пьяный водитель 16:15
Зараженное детское питание из Франции отозвали в 83 странах 15:53
Керченская паромная переправа возобновила работу 15:42
Премьер Венгрии раскритиковал политику ЕС по отношению к России 15:31
В Ставрополе 11 многоэтажек остались без тепла 15:25
Видео: В Турции самолет застрял на краю обрыва 15:06
Путин отметил роль РПЦ в единении общества во время Гражданской войны 15:05
В метро будут проводить экскурсии для маломобильных пассажиров 14:54
Москвичи смогут попасть на закрытые станции метро 14:20
Как Ford Explorer покорял Русский Север, или где Kuga не застревала 14:16
Видео: На Волгоградском проспекте загорелся автобус 13:33
По факту массового отравления в люберецкой кадетской школе возбуждено дело 13:30
МГУ откроет новый факультет по изучению мозга 13:14
Собянин: Протяженность московских дорог выросла на 16% за семь лет 13:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Пресс-конференция: Как российские гостиницы сделают "звездными"
Какой продукт в меню признан опасным
Какой продукт в меню признан опасным
<b>МАРТ 2018:</b></br>Выборы президента Российской Федерации
МАРТ 2018:
Выборы президента Российской Федерации
14.01.2018 19:02
Рубрика: Экономика

Прямым рублем

Управляющие компании в феврале исключат из цепочки коммунальных платежей
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск №7469 (6)
Закон о прямых договорах с поставщиками ресурсов должен быть готов к 1 февраля. Такое поручение премьер-министр Дмитрий Медведев дал минстрою, минэнерго и минэкономразвития
Обнаружив в квитанции завышение суммы, жилец может направить в УК заявление о выплате штрафа. Фото: Архив "РГ" Обнаружив в квитанции завышение суммы, жилец может направить в УК заявление о выплате штрафа. Фото: Архив "РГ"
Обнаружив в квитанции завышение суммы, жилец может направить в УК заявление о выплате штрафа. Фото: Архив "РГ"

В 2017 году документ успел пройти первое чтение. Его рассмотрение депутаты Госдумы готовы были начать сразу после выхода с каникул, однако авторы законопроекта попросили отсрочку для доработки, сообщила председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Она отметила, что законопроект уже претерпел изменения. В первоначальной версии ресурсоснабжающая организация могла отказать собственникам жилья в переходе на прямые договоры. Теперь же перечень оснований для отказа установит правительство, что сократит число необоснованных отказов.

Фото: Photoxpress
Какие законы вступили в силу во время новогодних каникул

Отрезать управляющие компании (УК) от коммунального денежного потока предложил в середине декабря президент Владимир Путин. По его словам, проблема в том, что УК собирают деньги за коммунальные ресурсы, но не всегда вовремя и полностью расплачиваются с поставщиками.

Новая система позволит перечислять плату за ресурсы напрямую поставщику. Инициировать переход на новый механизм может поставщик или потребитель. В документ при доработке были также внесены поправки, ужесточающие ответственность УК за выставление двойных квитанций при переходе потребителей на прямую оплату ресурсов.

Внимательные потребители и сегодня могут получить от УК половину излишне начисленной суммы

Если дом перешел на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией, то УК может начислить платежи за ресурсы только в составе общедомовых нужд, прокомментировал эксперт Высшей школы госуправления Центра передовых технологий РАНХиГС Игорь Кокин. Он отметил, что если УК начисляет платежи за те же ресурсы, за которые потребители рассчитываются напрямую с поставщиками, то налицо факт мошенничества.

Фото: depositphotos
Как изменятся цены на коммуналку и налог на жилье в 2018 году

Хорошую собираемость платежей сейчас демонстрируют ресурсоснабжающие организации, которые уже используют прямые расчеты с потребителями. Это электроснабжающие компании по всей стране и газоснабжающие организации в ряде регионов. Это говорит о том, что и по другим платежам можно добиться хороших результатов, переведя их на новую систему оплаты.

Хованская сообщила, что в ближайшее время предельный индекс появится не только у коммунальных услуг, но и у жилищных. По поручению президента правительство должно принять меры, сдерживающие необоснованный рост платы за содержание жилого помещения, за содержание и текущий ремонт общего имущества и ресурсы, потребляемые при его использовании. Эти меры должны быть разработаны до 31 марта.

С 2018 года собственники уже могут отстаивать свои права при завышении платежей с помощью новой нормы. Для этого потребитель, обнаружив в квитанции завышенные суммы, должен направить в адрес УК письменное заявление о выплате штрафа. Если факт завышения подтвердится, УК обязана выплатить внимательному потребителю половину от сверх начисленной суммы в течение двух месяцев. Избежать этого компания может, устранив нарушение до обращения потребителя или же доказав, что неправильная сумма появилась в платежке по вине владельца жилья.

Главное сегодня

Арестованный саудовский принц предложил откупиться от обвинений
Видео: В Турции самолет застрял на краю обрыва
Роухани: Трампу не удалось сорвать "ядерную сделку" с Ираном
Клинцевича рассмешил испугавшийся российской техники украинский генерал
Американские врачи потребовали проверить психическое состояние Трампа