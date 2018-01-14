Послы РФ и США обсудили возможное улучшение отношений двух стран

Посол России в США Анатолий Антонов и посол Соединенных Штатов в РФ Джон Хантсман наметили совместные шаги, призванные содействовать нормализации отношений двух стран. Об этом заявил высокопоставленный российский дипломат в субботу, принимая в своей резиденции журналистов по случаю Дня российской печати.

Антонов назвал хорошей и конструктивной состоявшуюся у него в четверг встречу с Хантсманом. Последний находился на этой неделе на плановых консультациях с руководством администрации и Конгресса США в Вашингтоне.

"Я считаю Хантсмана умным, толковым профессионалом, - цитирует ТАСС слова посла РФ в США. - Встреча прошла хорошая, встреча прошла конструктивная, и я позитивно оцениваю настрой Хантсмана на развитие российско-американских отношений".

Как отметил Антонов, в ходе встречи были намечены дальнейшие "совместные шаги". "Мы будем работать вместе над восстановлением отношений", - подчеркнул дипломат.