Премьер Венгрии раскритиковал политику ЕС по отношению к России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике политику Европейского союза по отношению к России. Свою позицию по этому вопросу он высказал в интервью газете Welt am Sonntag.

По его словам, многие для того, чтобы считаться хорошими европейцами, критикуют российское руководство и лично президента Владимира Путина, но это "глупо".

"Следует признать, что он стал сильным игроком в мировой политике, вновь сделал свою страну великой. В ЕС не понимают, что по отношению к России нужно демонстрировать одновременно и силу, и готовность к сотрудничеству", - заявил Орбан, добавив, что "европейская политика по отношению к России является плохой, потому что односторонняя".

Венгерский премьер также напомнил, что решающее слово в европейском сообществе остается за крупными странами, именно они выступают за сохранение санкций в отношении России, и Будапешту пришлось отказаться от наложения вето на это решение, чтобы не разрушить единство ЕС.

Кроме того, Орбан в очередной раз высказал несогласие с позицией Брюсселя по вопросу беженцев. Он согласен, что ЕС должен им помочь, другой вопрос, как это сделать. По его мнению, в Европу прибывают в основном выходцы из стран Африки и Азии, которые хотят жить лучше, а не бегут из зон боевых действий. "Мы солдаты на границах ЕС, это стоило нам миллиард долларов, - заявил Орбан. - Мы не позволим Брюсселю диктовать нам, кого мы должны принимать". По его словам, только Венгрия может принимать такие решения, и если будет уважаться этот принцип, Будапешт будет рад принять участие в системе предоставления убежища.