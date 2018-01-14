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14.01.2018 23:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших от отравления в Люберцах достигло 50 человек

Число пострадавших от отравления в кадетской школе в Люберцах достигло 50 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья.

По факту массового отравления в люберецкой кадетской школе возбуждено дело

Среди пострадавших 43 ребенка и семь взрослых, отметил глава ведомства Дмитрий Марков.

В Минздраве отметили, что у всех пациентов стабильное состояние, в больницах развернуты дополнительные койко-места.

Ранее сообщалось, что из-за острой кишечной инфекции, выявленной в учебном заведении, было принято решение о дополнительных каникулах с 15 по 21 января.

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