Число пострадавших от отравления в Люберцах достигло 50 человек

Число пострадавших от отравления в кадетской школе в Люберцах достигло 50 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Подмосковья.

Среди пострадавших 43 ребенка и семь взрослых, отметил глава ведомства Дмитрий Марков.

В Минздраве отметили, что у всех пациентов стабильное состояние, в больницах развернуты дополнительные койко-места.

Ранее сообщалось, что из-за острой кишечной инфекции, выявленной в учебном заведении, было принято решение о дополнительных каникулах с 15 по 21 января.